Катунь24: Барнаульские баскетболисты одержали победу над командой из Челябинска

Игроки баскетбольного клуба «Барнаул» 30 марта одержали убедительную победу в матче с челябинским «Челбаскетом».

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

За игрой барнаульской команды наблюдал губернатор Алтайского края Виктор Томенко с трибуны спорткомплекса «Победа».

Баскетболисты «Барнаула», выступающие в этом году в Суперлиге-2, дошли до стадии плей-офф, где начались игры на выбывание. Первая игра с уральской командой проходила на выезде, барнаульцы уступили 75:80. Поэтому во втором матче «Барнаул» должен был показать выигрыш с перевесом не менее 5 очков.

В первой половине игры челябинцы захватили инициативу, и на большой перерыв команды ушли со счетом 36:40 в пользу «Челбаскета». Но барнаульцы переломили ход матча, продолжили качественно обороняться, улучшили игру в нападении. Матч закончился со счетом 76:64 в пользу «Барнаула», сообщает Telegram-канал правительства региона.

Напомним, в плей-офф мужской Суперлиги-2 помимо барнаульского и челябинского клубов выступают команды из Чебоксар, Тобольска, Тамбова, Магнитогорска, Майкопа, Ставрополя. В ближайшее время станет известно, кто для баскетбольного клуба «Барнаул» станет соперником в полуфинале.

Катунь24