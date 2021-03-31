Катунь24: Более чем в 3 раза вырос алтайский экспорт продукции агропромышленного комплекса в Китай

По данным Федеральной таможенной службы, из Алтайского края отгрузили 70 тысяч тонн товаров общей стоимостью 32 миллиона долларов США.

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Прирост экспорта произошёл в основном за счёт зерновых и масличных культур, масложировой продукции и напитков. Драйвером роста стала продукция, которую ранее не поставляли в Китай. Алтайские производители отгрузили более 3,5 тысячи тонн гречихи, 20 тысяч тонн пшеницы стоимостью в 6 миллионов долларов, 26,5 тысячи тонн соевых бобов, заработав 7,5 миллиона долларов.

Также китайские партнеры в 4,5 раза увеличили закуп семян льна и рапса, в три раза вырос закуп подсолнечного масла.

Катунь24