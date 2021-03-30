Катунь24: Белокуриха вошла в тройку лучших курортов для закрытия сезона катания

Рейтинг составил портал «ТурСтат» по итогам голосования более 10 тыс. пользователей.

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В десятку лучших российских курортов у любителей горных лыж и сноуборда для закрытия сезона катания в 2021 году вошли горные курорты Сочи, такие как «Роза Хутор», Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Хибины в Мурманской области, Банное в Башкирии, курорты Сорочаны, Степаново и Яхрома в Московской области, курорты Камчатки, курорт Горный воздух на Сахалине, Домбай в Карачаево-Черкесии и Манжерок в Республике Алтай.

За «Розу Хутор» отдали свой голос 19 % опрошенных, за Шерегеш в Кемеровской области — 16 %, за курорт Белокуриха в Алтайском крае и Хибины в Мурманской области — по 11 %, за Банное в Башкирии — 8 %, за курорты Подмосковья — 7 %, за курорты Камчатки — 7 %, за курорт Горный воздух на Сахалине — 6 %, за Домбай в Карачаево-Черкесии — 5 % и за курорт Манжерок в Республике Алтай — 4 % голосов.

Катунь24