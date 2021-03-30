Катунь24: Более 200 спортсменов приняли участие во всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Новоалтайске

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Более 200 спортсменов приняли участие во всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Новоалтайске29 марта 2021, 20:21

27 и 28 марта 2021 года в Новоалтайске проходил 50-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева. Соревнования провели в спорткомплексе Алтайского вагоностроительного завода.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Более 200 спортсменов приняли участие во всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Новоалтайске

В 2020 году соревнования впервые за полвека отменили — из-за распространения коронавирусной инфекции. В этом году на юбилейный турнир приехали представители регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также спортсмены из Севастополя, Архангельской и Калининградской областей.

Среди почётных гостей турнира было немало именитых спортсменов, в том числе Герой России, трехкратный чемпион Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, а ныне сенатор Александр Карелин.

Турнир собрал огромное количество молодёжи 15-16 лет – тех, кому ещё предстоит ковать спортивную славу Алтайского края и России на соревнованиях разного уровня. Для юных борцов опытные спортсмены провели мастер-классы.

Не всем юным спортсменам суждено стать олимпийскими чемпионами, но среди многих сотен молодых борцов обязательно уже тренируются будущие великие мастера единоборств. В этом и состоит один из главных смыслов массового детско-юношеского спорта: создание условий для раскрытия настоящих талантов.

Катунь24