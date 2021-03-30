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Катунь24: Барнаульская художница провела мастер-класс для людей с редкими заболеваниями

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Барнаульская художница провела мастер-класс для людей с редкими заболеваниями29 марта 2021, 18:15

Люди с редкими заболеваниями часто лишены возможности вести активную социальную жизнь. Они не могут посещать обычную школу и общаться в ней со сверстниками. Но у них есть множество талантов. Помогла их реализовать барнаульская художница Евгения Октябрь.

Фото: Катунь 24

Перед Новым годом она уже проводила мастер-классы в доме престарелых и в онкологическом центре для детей.

Софья Сажина не может посещать обычную общеобразовательную школу. У неё редкое заболевание – фенилкетонурия. Пациентам с этой болезнью требуется низкобелковая диета, а школа не может обеспечить ей отдельное питание. Но проблем с социализацией у девочки нет. Она учится в музыкальной школе по классу флейты, занимается вокалом, шахматами и даже автоделом в Доме пионеров. А несколько месяцев назад увлекалась рисованием. Теперь хочет стать художником. Кроме того, перед новогодними праздниками Софья стала волонтёром.

У Маргариты Воронцовой – гипофосфатазия. В народе это заболевание называют мягкие кости. Это значит, что девушке нельзя допускать переломов, и приходится избегать активных видов спорта. Учится она в школе-интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Любит рисовать. Полтора года занималась живописью в художественной школе, но на неё не стало хватать времени. 

Руфина Маслова рисует с детства. Но масляную живопись начала осваивать несколько месяцев назад. У неё врождённый артрогрипоз, который сопровождается недоразвитыми суставами. Ей приходится всё делать ногами. И рисовать тоже.  Сначала она не понимала, как работать с красками, потому что училась лишь по видеоурокам. А сейчас её работы стали более объёмными. 

Благодаря мастер-классу Евгении Октябрь участницы не только получили навыки работы в новой технике, но и драгоценное общение, которого людям с редкими заболеваниями так не хватает.

Катунь24

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