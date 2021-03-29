Катунь24: Барнаулец ограбил продуктовый магазин

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Барнаулец ограбил продуктовый магазин28 марта 2021, 12:15

В полицию обратился директор продуктового магазина. Он рассказал, что в его присутствии неизвестный мужчина похитил две бутылки коньяка.

Фото: pixabay.com

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее судимого 35-летнего мужчину. Похищенное изъять не удалось, так как, по его словам, алкоголь он продал неизвестным лицам, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Катунь24