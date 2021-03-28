Катунь24: Барнаульцы станут участниками акции «Час Земли»

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Барнаульцы станут участниками акции «Час Земли»27 марта 2021, 15:30
Всероссийскую акцию в Барнауле поддерживают с 2013 года.
Фото: www.earthhour.org
Во время акции, 27 марта 2021 года, с 20:30 в столице Алтайского края на 60 минут отключают внешнюю подсветку административных, культурных, учебных, промышленных и торговых зданий, сообщает официальный сайт Барнаула. Все желающие горожане могут поддержать «Час Земли» и даже отметить свое участие на специальной карте. Активная поддержка акции может помочь Барнаулу стать ее столицей.
Выключение света символизирует внимание к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среды. Помимо этого, в рамках «Часа Земли» в школах, библиотеках, музеях и других образовательных учреждениях проводят выставки и экологические уроки.
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