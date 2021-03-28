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Алтайский край

Катунь24: Барнаульцы станут участниками акции «Час Земли»

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Барнаульцы станут участниками акции «Час Земли»27 марта 2021, 15:30

Всероссийскую акцию в Барнауле поддерживают с 2013 года.

Фото: www.earthhour.org

Во время акции, 27 марта 2021 года, с 20:30 в столице Алтайского края на 60 минут отключают внешнюю подсветку административных, культурных, учебных, промышленных и торговых зданий, сообщает официальный сайт Барнаула. Все желающие горожане могут поддержать «Час Земли» и даже отметить свое участие на специальной карте. Активная поддержка акции может помочь Барнаулу стать ее столицей.

Выключение света символизирует внимание к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среды. Помимо этого, в рамках «Часа Земли» в школах, библиотеках, музеях и других образовательных учреждениях проводят выставки и экологические уроки.

Ещё по теме: Рассказываем, когда пройдёт международная акция «Час Земли».

 

Катунь24

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