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Алтайский край

Катунь24: Барнаульский аэропорт вновь начнёт принимать международные рейсы

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Барнаульский аэропорт вновь начнёт принимать международные рейсы26 марта 2021, 17:25

Международное авиасообщение восстановится 1 апреля 2021 года.

Фото: mintrans22.ru

Соответствующее обращение было направлено Губернатором Алтайского края Виктором Томенко в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, сообщает региональный Минтранс.

В письме губернатор Алтайского края подчеркнул необходимость возобновления авиасообщения в преддверии проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В это время регион примет большое количество гостей и зрителей, прибытие которых планируется на прямых международных рейсах в аэропорт города.

Первое возобновленное прямое авиасообщение чартерным рейсом ожидается 1 апреля 2021 года с курортным городом Турции – Анталией.

Катунь24

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