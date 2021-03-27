Катунь24: Барнаульский аэропорт вновь начнёт принимать международные рейсы

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Барнаульский аэропорт вновь начнёт принимать международные рейсы26 марта 2021, 17:25

Международное авиасообщение восстановится 1 апреля 2021 года.

Фото: mintrans22.ru

Соответствующее обращение было направлено Губернатором Алтайского края Виктором Томенко в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, сообщает региональный Минтранс.

В письме губернатор Алтайского края подчеркнул необходимость возобновления авиасообщения в преддверии проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В это время регион примет большое количество гостей и зрителей, прибытие которых планируется на прямых международных рейсах в аэропорт города.

Первое возобновленное прямое авиасообщение чартерным рейсом ожидается 1 апреля 2021 года с курортным городом Турции – Анталией.

Катунь24