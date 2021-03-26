Катунь24: Бийчанка пыталась обменять в банке фальшивые доллары

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Бийчанка пыталась обменять в банке фальшивые доллары25 марта 2021, 20:47

100-долларовую банкноту женщина привезла из другой страны.

Фото: pixabay.com

Поддельную купюру 31-летняя бийчанка попыталась обменять в банке, но сотрудники организации сразу же обратились в полицию. Подозрительную банкноту полицейские изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, купюра оказалась фальшивой.

По словам девушки, 100-долларовую банкноту она получила на отдыхе за границей. В ГУ МВД России по Алтайскому краю отметили, что валюта с подобной серией и номером в Алтайском крае ранее не встречалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Катунь24