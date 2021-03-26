Катунь24: Барнаульскую клинику обвинили в рекламе абортов

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Барнаульскую клинику обвинили в рекламе абортов25 марта 2021, 17:00

С жалобой на незаконную рекламу о прерывании беременности в Алтайское управление ФАС обратился интернет-пользователь.

Фото: pixabay.com

Пользователь сообщил, что в поисковике Google распространяется информация об абортах в барнаульской клинике «Мать и дитя» с пометкой «Реклама».

В России запрещено рекламировать медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности, поэтому комиссия Алтайского краевого УФАС признала рекламу ненадлежащей.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что нарушение Федерального закона «О рекламе» допущено рекламодателем и рекламораспространителем, — компанией ООО «Омега», оказывающей клинике «Мать и дитя» услуги по размещению рекламы, а также рекламопроизводителем, формирующим окончательный вид рекламного объявления — Google LLC (США)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ответчики факт распространения рекламы не отрицали и объяснили это ошибкой системы автоматической фильтрации настроек ключевых слов системы Google, которая не распознала недопустимую рекламу.

Нарушение устранили, а рекламное объявление заблокировали.

Сейчас в Алтайском краевое УФАС России решается вопрос об административном наказании.

Катунь24