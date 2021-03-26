Катунь24: Более 13 млн рублей инвестировали в промышленность Алтайского края в 2020 году

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Более 13 млн рублей инвестировали в промышленность Алтайского края в 2020 году25 марта 2021, 10:40

Прошедший 2020 год стал одним из самых успешных по объему вложений в промышленность за последние десять лет.

Фото: altairegion22.ru

Итоги работы региональной промышленности и энергетики в 2020 году и задачи на 2021 обсудили вчера, 24 марта, на совместном совещании Министерства и энергетики, Общественного совета при Министерстве и Союза промышленников Алтайского края.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка отметил, что 2020 год стал одним из самых успешных по объему вложений в промышленность за последние десять лет. Общий объем инвестиций превысил 13 миллиардов рублей, а большинство инвестпроектов ведомство сопровождает на разных этапах их реализации – от выбора земельного участка и получения мер поддержки до продвижения готовой продукции на рынок, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Вячеслав Химочка отметил, что инвестиционные проекты в 2020 году реализовало множество предприятий региона, и напомнил, что объемы финансовой поддержки выросли в три раза – до 1,4 миллиарда рублей с учетом льготных займов Фонда развития промышленности. Из федерального бюджета в 2020 году получено около 400 миллионов рублей субсидий, что также выше уровня 2019 года. Фонд развития промышленности в прошлом году предоставил более 628 миллионов рублей льготных займов.

«С апреля прошлого года губернатором Алтайского края было принято решение о возобновлении субсидирования инвестиционной деятельности предприятий. На эти цели в краевом бюджете было заложено 200 миллионов рублей. Нашей задачей совместно с Министерством экономического развития является упрощение процедуры получения и требований по данному виду поддержки. Такая работа должна завершиться уже в ближайшее время. Лимит в 200 миллионов рублей сохранен и в текущем году», – рассказал Вячеслав Химочка.

Одной из основных задач ведомства на 2021 год Вячеслав Химочка назвал содействие предприятиям в подборе подходящих для них механизмов поддержки, помощь в подготовке заявок для получения льготных займов и субсидий на региональном и федеральном уровнях. Кроме того, он отметил, что Минпромэнерго совместно с Алтайским государственным техническим университетом приступило к разработке концепции развития промышленности Алтайского края на среднесрочную перспективу. В документе найдут отражение все ключевые для отрасли темы, включая цифровизацию промышленности и кадровое обеспечение предприятий.

Отличившимся работникам отрасли были вручены награды. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен основатель компании «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин, благодарности губернатора Алтайского края – гендиректор ООО «Мартика» Виталий Смокотин.

Катунь24