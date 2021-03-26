Катунь24: Барнаульские школьники стали победителями межрегионального VR/AR-хакатона

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Барнаульские школьники стали победителями межрегионального VR/AR-хакатона25 марта 2021, 10:10

В марте юные разработчики, участники технопарка «Кванториум.22», победили в двух соревнованиях молодых программистов.

Фото: barnaul.org

2 марта 2021 года прошел региональный хакатон VR/AR «VRеале». Две барнаульские команды NewUnity Project и «Котята» стали победителями и призерами в треке «Создание игр» (high level), в котором ребята за четыре дня создали игры в виртуальной реальности для изучения физики и экологии в школе, сообщает официальный сайт Барнаула.

Вторую победу школьники привезли с Открытого межрегионального хакатона VR/ARCrimea, прошедшего с 5 по 7 марта в Севастополе. Воспитанники «Кванториума.22», ученики лицея №129, победили в треке Medicine. За три дня они придумали и разработали прототип приложения, помогающего людям после инсульта и детям с ДЦП восстанавливать двигательные функции.

«На VR/ARCrimea мы попробовали новое оборудование – шлем OculusQuest 2, благодаря которому мы смогли реализовать наш кейс. Мы создали игру, где пользователь в виртуальной реальности без контролеров выполняет определенные движения, развивая моторику рук. Прилагая усилия, мы достигли победы, чему были безумно рады», – рассказал Андрей Клеймуш, капитан команды.

Катунь24