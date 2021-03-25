Катунь24: Бывший губернатор Алтайского края попал в украинский санкционный список

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Бывший губернатор Алтайского края попал в украинский санкционный список24 марта 2021, 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский внёс бывшего губернатора Алтайского края, действующего сенатора от региона Александра Карлина в список лиц, против которых в Украине действуют санкции.

Александру Карлину на 3 года заблокировали активы в стране, запретили выводить капитал за пределы Украины, участвовать в приватизации и аренде государственного имущества, а также закрыли въезд в страну.

В числе других лиц, попавших под санкции, — первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин и Ирина Рукавишникова, чиновники МВД России и других ведомств. Также под санкции попали ряд российских СМИ и страховых компаний.

Катунь24