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Катунь24: Барнаульские дорожники приступили к очистке ливневой канализации

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Барнаульские дорожники приступили к очистке ливневой канализации23 марта 2021, 20:31

Дорожники приступили к традиционным весенним работам. Служба ведет постоянный мониторинг состояния ливневой канализации, обеспечивает её работоспособность.

Фото: Катунь 24

На обслуживании находятся больше тысячи дождеприемных колодцев. Сейчас дорожники ведут работу по прочистке ливневой канализации с помощью каналопромывочной машины. Она помогает очистить ливневку от грязи и мусора, которые скопились за зиму. 

В городе есть 23 наиболее проблемных мест, которые ведомства держит на особом контроле. К примеру, пересечение улицы Попова и Павловского тракта, колодцы на Энтузиастов и Солнечной поляне. Несколько колодцев на Антона Петрова, Власихинской и Шумакова. Помимо этого, дорожники начали ворошение сугробов на газонной части, чтобы ускорить таяние снега. К слову, в этом зимнем сезоне вывезли на снегоотвалы около 650 тысяч кубометров снега.

Катунь24

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