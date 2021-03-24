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Алтайский край

Катунь24: Барнаулец погасил долг больше 1 млн рублей после ареста имущества

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Барнаулец погасил долг больше 1 млн рублей после ареста имущества23 марта 2021, 18:52

Выплатить задолженность по налоговым платежам его вынудил арест недвижимого имущества. До того он уклонялся от уплаты налогов.

Фото: Управления Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю

Постановление о взыскании задолженности жителю Барнаула вынесли межрайонная налоговая инспекция № 14 по Алтайскому краю и комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула. В ходе дела выяснилось, что на должника зарегистрировано в праве собственности недвижимое имущество, в отношении которого вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Судебные приставы ОСП Индустриального района г. Барнаула приняли весь комплекс мер принудительного характера по отношению к должнику, в том числе арестовали имеющееся имущество. После этого мужчина уплатил свой долг в полном объеме.

УФССП России по Алтайскому краю призывает граждан своевременно и добросовестно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера. Проверить свои задолженности можно на сайте Управления в разделе «Банк исполнительных производств», воспользоваться приложением «ФССП» на мобильных устройствах или обратиться на портал «Госуслуги».

Катунь24

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