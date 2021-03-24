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Алтайский край

Катунь24: Барнаульцы обеспокоены вышедшей из берегов Пивоваркой

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Барнаульцы обеспокоены вышедшей из берегов Пивоваркой23 марта 2021, 12:00

О подтоплении горожане сообщили в социальных сетях, в частности, в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте», вчера, 22 марта.

Фото: Barnaul 22

Река вышла из берегов в районе улиц Проездной – Микронной. Это произошло из-за образовавшегося под мостом льда – он перекрыл течение реки.

На сообщения жителей Барнаула в социальной сети ответили представители пресс-службы официального сайта Барнаула. Они сообщили, что в настоящее время подтопления придворовых территорий и жилых дворов нет, а ситуация находится на контроле у администрации города. Очистные работы начали проводить сегодня, 23 марта.

«В Железнодорожном районе проводятся предупредительные мероприятия на р. Пивоварке. Сегодня, 23 марта, как сообщили в управлении по делам ГО ЧС города, во избежание затопления прилегающих к реке Пивоварке территорий на улицах Аэродромной и Проездной и увеличения пропускной способности русла проводятся работы по очистке русла от снега и наледи. Задействованы 2 единицы техники. Сегодня ход работ проконтролировали начальник управления по ГО ЧС города Владимир Драчев и глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев», – отметили в пресс-службе сайта Барнаула.

Катунь24

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