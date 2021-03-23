Катунь24: Без денег и сигарет: в Бийске полицейские проводят проверку поддельной купюры

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Без денег и сигарет: в Бийске полицейские проводят проверку поддельной купюры22 марта 2021, 16:17

О фальшивой купюре полицейским сообщил начальник службы безопасности крупного супермаркета наукограда.

Фото: pixabay.com

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, поддельной банкнотой номиналом 5000 рублей 37-летняя покупательница хотела рассчитаться за табачную продукцию. Кассир проверила купюру на специальном аппарате, после чего выяснилось, что она фальшивая. Позже это подтвердила и экспертиза.

В ходе расследования вызванной в магазин следственно-оперативной группы было установлено, что купюра попала бийчанке от соседа. Он попросил её разменять деньги, ссылаясь на «подозрительный вид». Сам молодой человек знал, что купюра поддельная, однако это не остановило его желания реализовать купюру.

Против жителя Бийска было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Сотрудники полиции напоминают, за сбыт поддельных купюр предусмотрена уголовная ответственность. При обнаружении такой банкноты необходимо сообщить в полицию.

Катунь24