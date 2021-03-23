Катунь24: Бийчанин выбросил трёхмесячного щенка из окна

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Бийчанин выбросил трёхмесячного щенка из окна22 марта 2021, 14:43

Житель наукограда выкинул щенка из окна своей квартиры из-за того, что животное «не захотело подчиниться».

Фото: instagram.com/sytyi_kotik_biysk

Историей удивительной бесчеловечности поделилась волонтёр под ником «Сытый Котик» на своей странице в Instagram.

«Невыносимую боль, отчаяние, непонимание, невинность, слезы и вопрос «За что?» я увидела в глазах этого ребенка, когда забирала его… Ад, если он есть, выглядит именно так…» — делится эмоциями волонтёр.

Женщина рассказала, что она решилась лично пообщаться с человеком, который это сделал. Мужчина, абсолютно не стесняясь, рассказал на камеру, что выкинул из окна трёхмесячного щенка, поскольку тот «не захотел подчиниться».

Собака получила сильный ушиб тела, щенок кашляет кровью. Также у животного сломана лапа. Статья 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предполагает наказание до трёх лет лишения свободы.

Катунь24