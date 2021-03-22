Катунь24: Без шашлыков: в России введены новые штрафы за разжигание костров на участках

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Без шашлыков: в России введены новые штрафы за разжигание костров на участках21 марта 2021, 16:32

Прежде всего, санкции касаются сжигания травы, веток и разведения костров на территории дачных участков.

Фото: pixabay.com

О новых пунктах правил рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский агентству экономической информации «ПРАЙМ». Вопрос о запрете разжигания костров на участках остается одним из проблемных.

«Юридически никто не запрещает это делать, особенно в зимний период, однако здесь, как всегда, юриспруденция вступает в конфликт с практикой. Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы в том числе на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», — отмечает юрист.

При этом важно соблюсти требования к яме для костра: она должна быть диаметром не менее одного метра и глубиной от 30 сантиметров. Также яма быть окружена минерализированной полосой шириной не менее 40 сантиметров. Расстояние от костра до ближайших строений по новым требования должно быть не менее 30 метров.

При соблюдении всех условия, разрешено сжигать сухостой в специальной металлической бочке. А вот шашлыки и барбекю теперь можно будет жарить только в печи или на мангале, стоящем не ближе 5 метров к растениям и деревьям.

За нарушение требование в пожарной безопасности дачникам и жителям частных домой грозит до 2 тысяч рублей, если нарушения касаются экологической безопасности, и до 4, если нарушены еще и противопожарные правила

Новые противопожарные нормы действуют в России с 1 января 2021 года. Согласно постановлению, также запрещено хранение личных вещей не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. Кроме этого, нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов должны открываться, а газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания.

Катунь24