Катунь24: Больше 500 млн рублей выделят на строительство спортивных объектов в Алтайском крае

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Больше 500 млн рублей выделят на строительство спортивных объектов в Алтайском крае20 марта 2021, 09:39

В 2021 году в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Алтайский край из федерального бюджета поступит 534 миллиона рублей.

Фото: Вадим Вязанцев

Средства пойдут на строительство новых спортивных объектов. При этом еще 500 миллионов рублей в рамках краевой адресной инвестиционной программы направят на капитальный ремонт и реконструкцию старых объектов.

«Такой темп позволит в течение трех-пяти лет привести в порядок всю спортивную инфраструктуру», — подчеркнул министр спорта региона Алексей Перфильев в ходе большой пресс-конференции.

В 2021 году в рамках проекта «Спорт — норма жизни» в край поступит оборудование для пяти малых спортивных площадок.

«Мы должны прийти к тому, чтобы такие площадки появились в каждом сельском районе. 25 уже установили — это итоги 2019 года, в 2020 году пришло 13 площадок — смонтировать успели две, еще 11 установим до 15 июня», — рассказал Алексей Перфильев.

Субсидию в размере 18 миллионов рублей (в 2020 году ее размер составил 12 миллионов) получат 11 спортивных школ и краевое училище олимпийского резерва, где развивают базовые для Алтайского края виды спорта. Министр спорта края пояснил:

«Это созвучно с историческим решением, которое поддержал Губернатор Виктор Томенко, — так называемая дорожная карта. Это план по доведению уровня финансирования наших спортивных школ, где культивируют 24 базовых вида спорта, до определенных федеральных стандартов. Раньше мы сильно отставали. А значит, не могли себе позволить какие-то выездные соревнования, учебно-тренировочные сборы, ремонт и так далее. Дорожная карта на краевом уровне была принята, и мы в течение пяти лет должны достигнуть определенного уровня финансирования, в том числе благодаря федеральной поддержке».

Также на 25 миллионов рублей закупят хоккейное оборудование для Славгорода. Еще шесть миллионов рублей направят на поддержку Специализированной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина в Барнауле и спортивной школы в Новоалтайске, сообщил «Алтайский спорт».

В Министерстве спорта Алтайского края напомнили, что с помощью средств национального проекта в регионе построили ледовую арену в Рубцовске, постелили футбольные поля в Барнауле, Славгороде и Заринске.

«Мы подошли вплотную к тому, чтобы начать строительство двух спортивных комплексов в Барнауле и ледовой арены в Бийске. В краевой столице новые спортсооружения появятся на улице Юрина, 197а и улице Сиреневой, 42, в Бийске — на улице Воинов-интернационалистов, 80. Стоимость первых двух объектов составляет около 150 миллионов рублей, более точная цифра появится по итогам конкурсных процедур, когда определится подрядчик. За два года эти два объекта должны быть построены. В 2023 году должна начаться их эксплуатация. Отдельная история с ледовой ареной в Бийске. Ее стоимость порядка 350 миллионов рублей: 250 миллионов — это федеральные средства. Наш Алтайский край как субъект РФ по правилам софинансирования должен вложить в строительство один процент от общей суммы. Кстати, при строительстве ФОКов тот же порядок. Оставшиеся деньги надеемся найти за счет государственно-частного партнерства. Муниципалитет разделит эти затраты с бизнесом», — отметил Алексей Перфильев.

Катунь24