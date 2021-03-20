Катунь24: Барнаульский сереброплавильный завод вошёл в семёрку архитектурных объектов России, которым требуется особая поддержка

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Барнаульский сереброплавильный завод вошёл в семёрку архитектурных объектов России, которым требуется особая поддержка19 марта 2021, 15:11

Блогер-урбанист Илья Варламов отметил «Спичку» на интерактивной карте исчезающего архитектурного наследия регионов в рамках проекта «Архитектурный перископ», запущенного совместно с социальной сетью «Одноклассники».

Фото: «Одноклассники»

Блогер подчеркнул, что здания сереброплавильного завода включены в реестр памятников федерального значения. Также в семёрку объектов исчезающего архитектурного наследия внесли Рязанскую ВДНХ, усадьбу Пущино-на-Оке, мозаику «Радость труда» в Тольятти, дом Говинга в Выборге, Бурлацкую больницу и Белую башню в Екатеринбурге.

Прочитать об истории памятников культуры, находящихся на грани исчезновения, можно на сайте. В «Архитектурном перископе» собраны видеотаймлапсы и фотографии построек, а также комментарии ведущих экспертов отрасли. Для видеосъемки были использованы специальные дроны, чтобы пользователи смогли детальнее рассмотреть строения, оценить их масштаб и красоту, не выходя из дома. Кроме того, в группе фонда в соцсети развернется информационная кампания с новостями и интересными деталями об удивительных зданиях проекта.

Катунь24