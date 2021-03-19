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Алтайский край

Катунь24: Бесплатный показ ретрофильмов состоится в Барнауле

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Бесплатный показ ретрофильмов состоится в Барнауле18 марта 2021, 18:38

В честь 50-летия барнаульского кинотеатра «Мир» состоится показ фильмов прошлых десятилетий.

Фото: instagram.com/kinomir_siberia

Как сообщает сеть кинотеатров «Киномир», билеты можно будет получить бесплатно в кассах кинотеатра с субботы, 20 марта. Количество билетов ограничено количеством мест в залах.

Расписание бесплатных сеансов:

  • четверг, 25 марта, 18:20 — «Розыгрыш» (1976 г., реж. Владимир Меньшов)
  • пятница, 26 марта, 17:50 — «Экипаж» (1979 г., реж. Александр Митта)
  • суббота, 27 марта, 14:00 — «Мимино» (1977 г., реж. Георгий Данелия)
  • воскресенье, 28 марта, 14:10 — «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 г., реж. Геральд Бежанов)

Катунь24

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