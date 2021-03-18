Катунь24: Больница учёбе не помеха: в Алтайском крае открылась первая в регионе госпитальная школа

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Больница учёбе не помеха: в Алтайском крае открылась первая в регионе госпитальная школа17 марта 2021, 20:13

Первая в Алтайском крае госпитальная школа открылась в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Благодаря федеральному проекту «УчимЗнаем» дети будут обучаться в комфортных оборудованных классах по индивидуальным программам.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Больница учёбе не помеха: в Алтайском крае открылась первая в регионе госпитальная школа

Всё, как в настоящей школе: математика, русский язык, английский, чтение. Ещё можно научиться программировать роботов. Это любимое занятие маленькой пациентки краевого клинического центра охраны материнства и детства Полины Чеблуковой. Девочка признается, в госпитальной школе нравится учиться больше, чем в родной.

В Алтайском крае официально открылась первая госпитальная школа проекта «УчимЗнаем», он федеральный. Всего таких площадок в России 42. Они помогают детям, проходящим длительное лечение в стационаре, получить качественное образование. Раньше учителя просто приходили к ребятам в палаты. Теперь для занятий есть современно оборудованный класс, планшеты, их предоставил технический партнер проекта. Есть специально разработанная интерактивная программа для обучения.

Например, руководитель проекта отмечает, при химиотерапии может ухудшиться речь ребенка. И тут задача госпитального педагога – помочь ученику, поддержать его. Занятия в центре охраны материнства и детства ведут 20 учителей школы № 126, они обучены работе с детьми в стационаре.

Подход к каждому ребенку индивидуален. Не только педагог, но и врач задает параметры образовательной программы. Все зависит от тяжести заболевания. Сегодня в госпитальной школе 168 учеников, проходящих длительное лечение. Каждый из них нуждается в возможности получать знания, развиваться и дружить. Создатели «УчимЗнаем» отмечают, если болезнь сужает круг общения, то проект разрывает его.

Катунь24