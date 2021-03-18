Катунь24: Больше 40 утечек удалось обнаружить в результате испытаний на теплосетях в Барнауле

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Больше 40 утечек удалось обнаружить в результате испытаний на теплосетях в Барнауле17 марта 2021, 19:33

Испытания с добавлением зеленого красителя «Уранин-А» проводились с 10 марта 2021 года.

Фото: pixabay.com

За 6 дней испытаний больше всего жалоб поступило от жителей Ленинского района – 20, Октябрьского – 10, Железнодорожного – 7, Индустриального и Ленинского – по две.

«В жилых домах такое происшествие редкость, если только вы не пользуетесь сетевой водой сознательно. Она, кстати, для этого совсем не предназначена и должным образом не подготовлена», — сообщили в СГК.

Когда в диспетчерскую службу поступает жалоба на зеленую воду из крана с горячей водой, специалисты СГК проводят обследование оборудования дома, выдают предписание на устранение причин, рекомендации и проводят проверку после устранения замечаний.

Флуоресцентная зеленая горячая вода встревожила жителей и посёлка Научный Городок. Специалисты компании проверили инженерное оборудование и качество горячей воды жилых домов № 14, 15, 17, 22 поселка.

«При обследовании выявлено, что в водоразборных точках горячего водоснабжения жилых домов происходит перетекание теплоносителя из тепловой системы в систему ГВС. Выполнить проверку на плотность и отключить водоводяные подогреватели ГВС представители управляющей организации МУП «ДЕЗ № 1» отказались из-за неисправности запорной арматуры. Инженером Службы измерения, наладки и испытаний теплосетевого подразделения СГК в Барнауле было выдано предписание управляющей компании. Ее специалисты в кратчайший срок должны починить оборудование для приготовления горячей воды и потом еще раз проверить его на плотность», — рассказывают в компании.

Если зеленая вода потечет из крана в вашей квартире, то необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону 59-97-15. Испытания продлятся до 31 марта.

Катунь24