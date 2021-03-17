Катунь24: Без осадков: о погоде 17 марта в Алтайском крае

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Без осадков: о погоде 17 марта в Алтайском крае17 марта 2021, 06:49

Сегодня, 17 марта 2021 года, преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -4…-9 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура -6…-8 градусов.

Катунь24