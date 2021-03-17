Катунь24: Бизнесмены Барнаула и Новокузнецка попались на взятках главе Минздрава Алтая

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Бизнесмены Барнаула и Новокузнецка попались на взятках главе Минздрава Алтая16 марта 2021, 16:06

Обвинения предпринимателям, проходящим по делу Сергея Коваленко, предъявил Следственный комитет Республики Алтай.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Следком РФ по Республике Алтай, с помощью откатов руководители компаний-поставщиков медицинских товаров из Барнаула и Новокузнецка получали госконтракты на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования в региональные больницы.

Руководитель новокузнецкой компании обвиняется в даче крупной взятки в размере 630 тысяч рублей. По данным предварительного следствия, эти деньги были переданы министру здравоохранения Алтая Сергею Коваленко за заключение контрактов на поставку средств защиты. Гендиректор коммерческой организации из Барнаула с июня по декабрь 2020 года передал республиканским чиновниками не менее 2,6 млн рублей за победы в электронных аукционах подвластных ему компаний.

По уголовным делам продолжается расследование, в офисах коммерческих организаций в Барнауле и Новокузнецке проведены обыски, допрашиваются свидетели.

Напомним, 10 марта по подозрению в коррупции был задержан министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко.

Катунь24