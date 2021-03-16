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Алтайский край

Катунь24: Более 15 тысяч семей Алтайского края получили выплаты при рождении третьего ребенка

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Более 15 тысяч семей Алтайского края получили выплаты при рождении третьего ребенка15 марта 2021, 17:33

В регионе продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

По проекту при рождении третьего ребенка и последующих детей предусмотрена ежемесячная выплата – 10 611 рублей. Это соответствует прожиточному минимуму для детей, установленному в Алтайском крае на 2021 год, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

На данную выплату запланировано 2145,54 млн рублей, из них за два месяца 2021 года уже выдано 364,45 млн рублей. Всего за январь и февраль выплату получили 15 363 семьи.

Катунь24

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