Катунь24: Барнаульская школа, в которой ученики массово жаловались на тошноту, возобновила работу

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Барнаульская школа, в которой ученики массово жаловались на тошноту, возобновила работу15 марта 2021, 13:11

Об этом сегодня, 15 марта 2021 года, губернатору края доложили на аппаратном совещании заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко и министр образования и науки края Максим Костенко.

Фото: pixabay.com

Игорь Степаненко отметил, что эпидемиологическая ситуация в школе № 128 находится на постоянном контроле.

Информация об отравлении в школьной столовой нескольких учащихся не подтвердилась.

«Управлением Роспотребнадзора предварительно установлено, что ситуация не связана с пищевым отравлением, причиной симптомов является кишечная инфекция предположительно вирусной этиологии. Сегодня мы проводим заседание краевой комиссии совместно с Роспотребнадзором, на которой данная ситуация будет дополнительно рассматриваться», — рассказал Игорь Степаненко.

По словам министра образования и науки края Максима Костенко, 15 марта школа приступила к занятиям.

«И в первой, и во второй смене организовано питание. Очень сожалеем, что из-за неподтверждённой информации была дестабилизирована работа школы и создалось напряжение в родительской общественности. Вместе с администрацией г. Барнаула ведем разъяснительную работу», — отметил министр.

Катунь24