Катунь24: Бывший сотрудник обокрал продуктовый магазин в Барнауле

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Бывший сотрудник обокрал продуктовый магазин в Барнауле15 марта 2021, 13:06

В полицию с заявлением обратился директор продуктового павильона. Он рассказал, что в ночное время неизвестные проникли в помещение и похитили 16 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Полицейские установили, что в павильон смогли проникнуть с помощью ключа. За совершение данного преступления сотрудники полиции задержали 26-летнего и 18-летнего жителей краевой столицы. Одним из подозреваемых оказался бывший сотрудник магазина, у которого имелись ключи от помещения, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фигуранты дали признательные показания. Похищенные деньги вернуть не удалось, так как всю сумму воры потратили на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24