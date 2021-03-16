Катунь24: Барнаульцы, оплачивающие ЖКУ по тарифам выше предельных, могут получить компенсацию

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Барнаульцы, оплачивающие ЖКУ по тарифам выше предельных, могут получить компенсацию15 марта 2021, 11:46

В комитете по социальной поддержке населения Барнаула напомнили о праве на денежную компенсацию горожанам, которые оплачивают отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение по тарифам, превышающим предельный размер платы за единицу указанных коммунальных услуг.

Фото: pixabay.com

Компенсация предоставляется в соответствии с решением Барнаульской городской Думы. Также денежная компенсация предоставляется жителям многоквартирного дома микрорайона Затон за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Стоимость услуги принята на общем собрании собственников помещений и превышает предельный размер платы, установленный Думой.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, компенсация выплачивается по фактическим затратам, произведенным за прошедший месяц, но не более 3,7 тысячи рублей на оплату коммунальных услуг и не более 3 тысяч рублей на оплату жилищной услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов в Затоне.

Право на денежную компенсацию имеют наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Денежная компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения по выбору заявителя, с учетом постоянно проживающих с ним членов семьи.

По вопросам предоставления компенсации необходимо обращаться в комитет по социальной поддержке Барнаула по адресу: ул. Никитина, 59а, кабинет № 1 (с понедельника по четверг, с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48). Прием граждан осуществляется по предварительной записи только при наличии индивидуальных средств защиты органов дыхания. Телефоны для предварительной записи: 37-17-89, 37-17-81.

Также можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края (МФЦ) по адресам: Павловский тракт, 58г; ул. Шукшина, 32а; ул. Сухэ-Батора, 20; проспект Ленина, 179; проспект Ленина, 6. Телефон 20-05-50.

Заявку на предоставление услуги можно подать в электронном виде на портале «Электронный Барнаул». Для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Электронный Барнаул» через личный кабинет пользователя. Для пользователей единого портала государственных муниципальных услуг регистрация не требуется.

Для оформления компенсации необходимо предоставить следующий пакет документов:

заявление о назначении денежной компенсации;

копии документов, удостоверяющих личность собственников (нанимателей), проживающих на территории города Барнаула;

копии документов, подтверждающих проживание гражданина на территории города Барнаула (сведения о регистрации по месту жительства, решение суда об установлении факта проживания);

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

финансовый лицевой счет на жилое помещение;

данные лицевого счета в кредитной организации;

копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме микрорайона Затон об утверждении стоимости услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов (для жителей микрорайона Затон).

Тем, кто предоставлял документы на компенсацию ранее, повторно обращаться не нужно.

Катунь24