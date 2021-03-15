ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаулец похитил вещи из магазина спортивных товаров

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Барнаулец похитил вещи из магазина спортивных товаров14 марта 2021, 15:47

Полицейские установили и задержали подозреваемого в хищении одежды.

Фото: pixabay.com

В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности инцидента. Молодой человек 2002 года рождения зашёл в расположенный в торговом центре отдел. Взяв две мужские футболки и джемпер, парень незаметно для работников магазина сложил их к себе в пакет и покинул помещение. Стоимость похищенного товара составила около 8 тысяч рублей.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что молодой человек причастен к ещё одному аналогичному эпизоду. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Катунь24

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