Катунь24: Барнаулец похитил вещи из магазина спортивных товаров

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Барнаулец похитил вещи из магазина спортивных товаров14 марта 2021, 15:47

Полицейские установили и задержали подозреваемого в хищении одежды.

Фото: pixabay.com

В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности инцидента. Молодой человек 2002 года рождения зашёл в расположенный в торговом центре отдел. Взяв две мужские футболки и джемпер, парень незаметно для работников магазина сложил их к себе в пакет и покинул помещение. Стоимость похищенного товара составила около 8 тысяч рублей.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что молодой человек причастен к ещё одному аналогичному эпизоду. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Катунь24