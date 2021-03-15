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Алтайский край

Катунь24: Барнаулец пытался угнать машину, но застрял в сугробе

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Барнаулец пытался угнать машину, но застрял в сугробе14 марта 2021, 12:49

С заявлением в полицию обратился житель Барнаула. Он рассказал, что неизвестные неправомерно завладели его автомобилем.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевший подъехал на своём автомобиле к месту назначения и ненадолго отлучился, оставив при этом ключи в замке зажигания. Проходивший в этот момент подозреваемый увидел оставленные в салоне ключи и решился на угон транспортного средства. Далеко уехать ему не удалось, так как машина застряла в сугробе во дворе дома. Заявитель увидел угонщика и вызвал полицию.

Задержанным оказался ранее судимый житель Барнаула 1983 года рождения. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

Катунь24

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