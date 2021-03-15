Катунь24: Бывший спецназовец ГРУ дерзко сбежал от правосудия в Алтайском крае

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Бывший спецназовец ГРУ дерзко сбежал от правосудия в Алтайском крае14 марта 2021, 11:25

В Алтайском крае и в соседних регионах в розыск объявили бывшего спецназовца, лидера бандитской группировки 50-летнего Валерия Вобликова.

Фото: ориентировка на Валерия Вобликова (kp.ru)

Как сообщает «Комсомольская правда», 5 марта Алтайский краевой суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сразу после этого рецидивист сбежал вместе с браслетом слежения. Это уже не первый побег в биографии гражданина.

Впервые лидер преступной группировки совершил побег от правосудия в 2005 году. Во время этапировании Вобликов попросился в туалет, после чего разоружил охрану и сбежал. Спустя два месяца его всё-таки поймали, но и в СИЗО рецидивист не задержался. Следуя инструкции мужа, жена Вобликова изготовила поддельное постановление суда о назначении общественным защитником брата преступника. В итоге очень похожий родственник и остался в СИЗО, а Валерий Вобликов спокойно вышел из здания. Подмену заметил позже один из надзирателей, но к этому времени было уже поздно.

На следующее заседание суда в Новосибирске беглеца привели с повязкой на глазах и в сопровождении автоматчиков, коллеги которых дежурили не только в зале, но и в коридорах. Вобликову назначили 19 лет строгого режима. Отсидев семь лет, он вышел на свободу со справкой о слепоте из-за повреждения одного глаза.

В марте текущего года Алтайский краевой суд вновь должен был вынести приговор экс-спецназовцу по делу 2011 года о разбойном нападении на семью косихинского фермера. 11 марта мужчину объявили в федеральный розыск.

Катунь24