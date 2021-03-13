Катунь24: Бесплатный центр психологической и медико-социальной помощи открылся в Барнауле после капитального ремонта

Бесплатный центр психологической и медико-социальной помощи открылся в Барнауле после капитального ремонта12 марта 2021, 19:20

Уже второй год центр консультирует родителей в рамках национальных программ «Образование» и «Развитие образования».

Фото: educaltai.ru

В обновленном центре строители заменили системы канализации и водоснабжения, внутреннее силовое электрооборудование и электроснабжение. На эти цели в рамках 10 инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко было выделено 18 миллионов рублей.

По информации официального сайта Алтайского края, также по программе «Поддержка семей, имеющих детей, в Алтайском крае» для центра закупили оборудование для психологического консультирования, подготовили кабинеты для краевых ресурсных центров по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и ребятами после кохлеарной имплантации. Кроме того, в обновленном центре установили «умный пол» и бизи-борды – сенсорные панели, которые будут полезны для занятий и детям, и взрослым, а для логопедов закупили специальные кушетки местного производителя.

«Ребята с ограниченными возможностями здоровья, посещающие центр, требуют особого образовательного подхода. Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи – это системообразующая организация для системы образования Алтайского края. Нам бы хотелось, чтобы и педагогам, и детям, и родителям оказывалась необходимая помощь. Уверен, все будет на хорошем уровне», – отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Как отметила директор центра ППМС-помощи Людмила Домнич, в центре в этом году появился отдел по работе с детьми с инвалидностью – новый в структуре центра. Теперь у детей с ограниченными возможностями здоровья будет возможность активно развиваться и социализироваться. Планируется, что в 2021 году обратиться за помощью к квалифицированным психологам, логопедам и социальным педагогам центра смогут не менее 10 тысяч человек.

Катунь24