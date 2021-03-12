Катунь24: Барнаулец попался на попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

Барнаулец попался на попытке дать взятку сотруднику ГИБДД11 марта 2021, 15:48

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

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Летом 2020 года в Барнауле водитель совершил административное правонарушение, из-за чего его остановили сотрудники ДПС. Находясь в служебном автомобиле, мужчина, будучи пьяным, чтобы избежать наказания, попытался дать взятку инспектору. Но полицейский отказался брать деньги.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, сообщает региональный Следком.

Катунь24