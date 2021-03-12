ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Барнаулец попался на попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Барнаулец попался на попытке дать взятку сотруднику ГИБДД11 марта 2021, 15:48

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Фото: pixabay.com

Летом 2020 года в Барнауле водитель совершил административное правонарушение, из-за чего его остановили сотрудники ДПС. Находясь в служебном автомобиле, мужчина, будучи пьяным, чтобы избежать наказания, попытался дать взятку инспектору. Но полицейский отказался брать деньги.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, сообщает региональный Следком.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar