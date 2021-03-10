Катунь24: Барнаульцы увидели эксклюзивную выставку новосибирской художницы Марии Лопарёвой

Барнаульцы увидели эксклюзивную выставку новосибирской художницы Марии Лопарёвой09 марта 2021, 20:45

Свою дебютную выставку автор представила в музее «Город». Подробнее об экспозиции — в материале нашего корреспондента Юлии Шеламовой.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульцы увидели эксклюзивную выставку новосибирской художницы Марии Лопарёвой

Мария Лопарёва относит свои работы к сентиментальному концептуализму. Прежде чем работать с современным искусством, она получила традиционное образование в Новокузнецком художественном училище. После Мария поступила на отделение монументально-декоративного искусства в Новосибирскую архитектурную академию.

«Это сыграло очень большую роль. Потому что мы знакомились и со строительными материалами, и с декоративными материалами, узнавали роспись, мозаику, витраж и сграффито. И все эти навыки я храню и стараюсь применять в своём текущем современном творчестве», — рассказала Мария.

Кроме нетрадиционных техник и материалов, большое значение в творчестве Марии имеет художественный текст. Многие полотна и арт-объекты дополнены личными историями из детства девушки и портретами из семейных архивов. Искусствовед Александр Рыжов отметил, что арт-объекты и картины, в которые включён художественный текст, — достаточно современная тенденция. В работах Марии текст создает историю и делает выставку действительно трогательной.

Познакомиться с выставкой Марии Лопарёвой можно до 4 апреля по адресу: проспект Ленина, 111, выставочный зал музея «Город».

Катунь24