Катунь24: Барнаульцев приглашают на празднование «Широкой Масленицы»

Барнаульцев приглашают на празднование «Широкой Масленицы»09 марта 2021, 19:24

14 марта на улице Мало-Тобольской в Барнауле состоится праздник «Широкая Масленица».

Фото: pixabay.com

Праздник начнётся в 13:00. Гостям предложат окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями.

Жителей Барнаула ждёт яркая программа с развлекательными и спортивными активностями, громкой музыкой и интерактивной программой. Все желающие смогут прокатиться на пони и на собачьей упряжке, сфотографироваться с хаски. На пешеходной улице будут действовать интерактивные зоны с играми для детей и взрослых, будут работать аниматоры.

Также в рамках праздника пройдет «Ярмарка ремесла», на которой мастера народного творчества представят свои работы, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Катунь24