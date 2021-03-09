Катунь24: Барнаулец стал жертвой мошенников при покупке автозапчастей в интернете

Барнаулец стал жертвой мошенников при покупке автозапчастей в интернете08 марта 2021, 16:45

Заявление от барнаульца о совершении в отношении него мошенничества поступило в отдел полиции по Ленинскому району.

Фото: pixabay.com

Мужчина сообщил, что на одном из популярных сайтов объявлений он нашёл сообщение о продаже бывших в употреблении запчастей на автомобиль. Созвонившись с продавцом, он договорился о доставке выбранных деталей через транспортную компанию.

После того как продавец отправил потерпевшему фотографию накладной, барнаулец со своей банковской карты перевёл 22 тысячи рублей по указанным реквизитам. Парень решил отследить свой товар на сайте транспортной компании, но увидел, что по указанному треку значится совсем другое отправление. После этого потерпевший обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24