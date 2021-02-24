Катунь24: Барнаульцев приглашают на бесплатную пешую экскурсию

Барнаульцев приглашают на бесплатную пешую экскурсию23 февраля 2021, 09:01
Экскурсия по улице имени Анатолия состоится 23 февраля 2021 года в 14:00.
Фото: Катунь 24
Её бесплатно проведёт историк, краевед Данил Дегтярев.
«Во всех городах есть улицы, названные в честь людей. Обычно, в названии присутствуют их фамилии. А вот в Барнауле есть улица в честь имени — улица Анатолия. Почему она так названа, и какие еще имена носила? Где в Барнауле Красная площадь? Какой дом трижды спасли от гибели? Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на экскурсии, которую я для вас проведу.», — написал историк на своей страничке во Вконтакте.
Начало экскурсии в 14:00, число участников не ограничено.
Сбор на пересечении ул. Анатолия и пер. Горького, у дома №60.
Краевед отмечает, что во избежание риска заражение коронавирусом все участники во время экскурсии должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать разумную социальную дистанцию.