Катунь24: Барнаульцев приглашают на бесплатную пешую экскурсию

Барнаульцев приглашают на бесплатную пешую экскурсию23 февраля 2021, 09:01

Экскурсия по улице имени Анатолия состоится 23 февраля 2021 года в 14:00.

Фото: Катунь 24

Её бесплатно проведёт историк, краевед Данил Дегтярев.

«Во всех городах есть улицы, названные в честь людей. Обычно, в названии присутствуют их фамилии. А вот в Барнауле есть улица в честь имени — улица Анатолия. Почему она так названа, и какие еще имена носила? Где в Барнауле Красная площадь? Какой дом трижды спасли от гибели? Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на экскурсии, которую я для вас проведу.», — написал историк на своей страничке во Вконтакте.