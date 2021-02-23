Катунь24: Барнаульцы смогут посетить спортивный праздник с конкурсами и призами в парке «Изумрудный»

Барнаульцы смогут посетить спортивный праздник с конкурсами и призами в парке «Изумрудный»22 февраля 2021, 18:22

Мероприятие будет посвящено Дню защитника Отечества и пятилетию фонда В. А. Шаманова «Защитники Отечества».

Фото: pixabay.com

Праздник состоится 23 февраля 2021 года в 12:00 на центральной аллее парка «Изумрудный». Принять участие смогут все желающие. Среди участников состязаний будут разыграны: электросамокат, гироскутер, смарт-часы, велосипед, умная колонка, наушники Apple AirPods Pro и другие призы, пишет пресс-служба Администрации Барнаула.

Конкурсанты должны будут пройти ряд испытаний: полоса препятствий, бег в мешках, головоломки и другие забавы. Каждый желающий получит паспорт участника. Все достижения на игровых площадках будут фиксироваться в нем. Получить дополнительные баллы — «лайки» можно и за размещение фото или сторис в любой социальной сети с хештегами: #5летфондуШаманова #ДеньДобрыхДел.

Кроме баллов участники могут собрать большое количество поощрительных призов.

Организаторы мероприятия: Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества»; главное управление МЧС России по Алтайскому краю;

министерство спорта Алтайского края; управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Справка: Фонд В. А. Шаманова «Защитники Отечества» 15 февраля 2021 года отметил 5-летие с начала своей деятельности. Самые значимые мероприятия, которое на территории региона совместно с правительством Алтайского края реализует Фонд — это «Вахта Героев Отечества» и этап кубка Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. Фондом реализуется множество мероприятий и проектов по различным направлениям: спорт, патриотическое воспитание молодежи, благотворительные, просветительские и культурные программы.

Катунь24