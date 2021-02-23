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Алтайский край

Катунь24: Бийчанин потратил 6 тысяч рублей с чужой карты

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Бийчанин потратил 6 тысяч рублей с чужой карты22 февраля 2021, 12:29

Картой можно было оплачивать покупки без ввода пароля. Мужчина успел побывать в разных магазинах.

Фото: pixabay.com

Банковскую карту потеряла жительница Бийска по время прогулки. Сама пропажу найти не смогла, а вскоре на телефон потерпевшей стали приходить смс-оповещения об оплате различных товаров. Всего с карты потерпевшей злоумышленник успел потратить 6 тысяч рублей.

Бийчанка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 63-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета), сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

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