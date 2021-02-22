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Алтайский край

Катунь24: Барнаулец рассказал об обстреле его автомобиля

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Барнаулец рассказал об обстреле его автомобиля21 февраля 2021, 15:32

В это время мужчина находился внутри транспортного средства.

Фото: Инцидент Барнаул

О происшествии житель Барнаула рассказал в социальных сетях. По его словам, в момент выстрела его автомобиль находился на светофоре на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. Когда загорелся зелёный свет, и машина начала страгиваться с места, то барнаулец услышал громкий хлопок.

«Потом уже понял, что разбилось заднее стекло автомобиля. Подумал, что камень попал, было темно. Утром стало ясно, что это не камень, на стекле видно входное отверстие либо от пульки газобалонного пистолета, либо от воздушки», — сообщил рассказчик.

Он предположил, что выстрелы произвели из окна рядом стоящих домов

«Хочу предупредить людей, возможно не один я пострадал», — заключил мужчина.

Катунь24

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