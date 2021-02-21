Катунь24: Барнаульцы смогут бесплатно посетить кинотеатр

Барнаульцы смогут бесплатно посетить кинотеатр20 февраля 2021, 18:07

21 февраля 2021 года барнаульский кинотеатр «Премьера» (улица Крупской, 97) организует бесплатные тематические показы фильмов, посвященных мужеству, героизму, отваге защитников страны.

Фото: altairegion22.ru

В 11:00 зрители смогут посмотреть художественный фильм «Сын полка» (1946 год, возрастное ограничение 6+). Фильм рассказывает о мальчике-сироте, который не уехал в тыл, а остался воевать с расчетом батареи.

В 13:00 состоится показ российского фильма «Подольские курсанты» (2020 год, возрастное ограничение 12+).

«Это история о подвиге подольских курсантов, в октябре 1941 года получивших приказ занять оборону на Ильинском рубеже под Москвой, чтобы сдерживать фашистских захватчиков до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии. Ценой своей жизни они помогли остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней стали преградой на его пути к Москве», — говорится в описании фильма.

Справки по телефону (3852) 62-80-54.

Катунь24