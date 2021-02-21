Катунь24: Барнаульский элеватор начинает работу с новым собственником

Барнаульский элеватор начинает работу с новым собственником20 февраля 2021, 14:09

Его владельцем стала московская компания «Вега-Инжиниринг».

Фото: Катунь 24

Об этом стало известно на пресс-конференции 19 февраля. Как отметил начальник управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Александр Большаков, уже сейчас элеватор может принимать зерновые культуры на хранение, а после восстановления сможет вмещать до 60 тысяч тонн сырья.

«Сейчас предприятие отгружает около 4 тысяч тонн сахара еженедельно. 50 % остаётся в крае и попадает в торговые сети и оптовые компании, а 50 % вывозится за пределы края, в основном в регионы Дальнего Востока. Там нет сахарных предприятий, потому так исторически сложилось, что наши предприятия туда отправляют готовую продукцию», – отметил Александр Большаков.

Предприятие компания планирует запустить до конца 2021 года. Уже восстановлено оборудование для выгрузки и переработки зерна, далее компания проведет восстановление инженерной системы предприятия. Также новый собственник планирует построить на территории элеватора завод по переработке гречки.

Элеватор «Вега-Инжиниринг» получила на аукционе за 122,7 миллиона рублей. В лот входят 25 зданий: склады, цеха, лаборатории и административный комплекс, а также 59 тысяч кв. м земли, железнодорожный путь и причал.

Катунь24