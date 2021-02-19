Катунь24: Больше 100 тонн опасных сухофруктов пытались ввезти в Алтайский край • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Больше 100 тонн опасных сухофруктов пытались ввезти в Алтайский край18 февраля 2021, 17:59

Продукция была с высоким фитосанитарным риском.

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Сотрудники регионального Россельхознадзора пресекли 17 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 275 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана с 8 по 17 февраля 2021 года.

14 и 16 февраля в Кулундинском районе Алтайского края на грузовых автомобилях пытались ввезти из Кыргызстана 21 тонну капусты белокочанной и 3 тонны грецкого ореха. У перевозчиков не было документов, подтверждающих безопасность продукции.

В этот же период в Кулундинском и Третьяковском районах Алтайского края не допущен ввоз 107 тонн сухофруктов, 60 тонн лука репчатого, 20 тонн моркови, 20 тонн тыквы, 20 тонн риса дробленого и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Инспекторы установили, что продукцию ввозили с недействительными документами. В них содержалась информация, не соответствующая транспортным перевозочным документам, а также были указаны недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.

Катунь24