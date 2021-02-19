Катунь24: Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай18 февраля 2021, 14:47

В числе новых заболевших за минувшие сутки 2 ребёнка.

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 17 февраля 2021 года выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился:

  • у 15 жителей Горно-Алтайска,
  • у 10 жителей Усть-Коксинского района,
  • у 4 жителей Улаганского района,
  • у 3 жителей Майминского района,
  • у 3 жителей Онгудайского района,
  • у 3 жителей Чойского района,
  • у 1 жителя Усть-Канского района,
  • у 1 жителя Чемальского района.

В 38 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 032 случая заболевания, из них:

  • 5 229 — в Горно-Алтайске,
  • 2 414 — в Кош-Агачском районе,
  • 2 264 — в Майминском районе,
  • 1 048 — в Усть-Коксинском районе,
  • 1 026 — в Онгудайском районе,
  • 897 — в Усть-Канском районе,
  • 851 — в Шебалинском районе,
  • 784 — в Улаганском районе,
  • 686 — в Турочакском районе,
  • 421 — в Чемальском районе,
  • 412 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 187 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 19 — от иных причин.⠀

За прошедшие сутки выздоровели 64 пациента. По данным на 18 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 533 человека.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 179 925 человек, за отчетные сутки исследовано 360 проб.

Катунь24

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