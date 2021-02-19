Катунь24: Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай18 февраля 2021, 14:47
В числе новых заболевших за минувшие сутки 2 ребёнка.
Фото: pixabay.com
В Республике Алтай 17 февраля 2021 года выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус подтвердился:
- у 15 жителей Горно-Алтайска,
- у 10 жителей Усть-Коксинского района,
- у 4 жителей Улаганского района,
- у 3 жителей Майминского района,
- у 3 жителей Онгудайского района,
- у 3 жителей Чойского района,
- у 1 жителя Усть-Канского района,
- у 1 жителя Чемальского района.
В 38 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек — симптомы пневмонии.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 032 случая заболевания, из них:
- 5 229 — в Горно-Алтайске,
- 2 414 — в Кош-Агачском районе,
- 2 264 — в Майминском районе,
- 1 048 — в Усть-Коксинском районе,
- 1 026 — в Онгудайском районе,
- 897 — в Усть-Канском районе,
- 851 — в Шебалинском районе,
- 784 — в Улаганском районе,
- 686 — в Турочакском районе,
- 421 — в Чемальском районе,
- 412 — в Чойском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 187 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 19 — от иных причин.⠀
За прошедшие сутки выздоровели 64 пациента. По данным на 18 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 533 человека.
Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 179 925 человек, за отчетные сутки исследовано 360 проб.