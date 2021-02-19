Катунь24: Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Больше 16 тысяч человек заразились COVID-19 в Республике Алтай18 февраля 2021, 14:47

В числе новых заболевших за минувшие сутки 2 ребёнка.

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 17 февраля 2021 года выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился:

у 15 жителей Горно-Алтайска,

у 10 жителей Усть-Коксинского района,

у 4 жителей Улаганского района,

у 3 жителей Майминского района,

у 3 жителей Онгудайского района,

у 3 жителей Чойского района,

у 1 жителя Усть-Канского района,

у 1 жителя Чемальского района.

В 38 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 032 случая заболевания, из них:

5 229 — в Горно-Алтайске,

2 414 — в Кош-Агачском районе,

2 264 — в Майминском районе,

1 048 — в Усть-Коксинском районе,

1 026 — в Онгудайском районе,

897 — в Усть-Канском районе,

851 — в Шебалинском районе,

784 — в Улаганском районе,

686 — в Турочакском районе,

421 — в Чемальском районе,

412 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 187 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 19 — от иных причин.⠀

За прошедшие сутки выздоровели 64 пациента. По данным на 18 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 533 человека.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 179 925 человек, за отчетные сутки исследовано 360 проб.

Катунь24