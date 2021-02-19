Катунь24: Барнаульцы смогут бесплатно посетить фитнес-клубы в рамках акции «Спортивные выходные» • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульцы смогут бесплатно посетить фитнес-клубы в рамках акции «Спортивные выходные»18 февраля 2021, 14:05

Спортзалы откроют свои двери барнаульцам для бесплатного посещения, некоторые – за минимальный взнос.

Фото: pixabay.com

Министерство спорта Алтайского края в рамках акции «Спортивные выходные» продолжает открывать для массовых занятий физкультурой и спортом самые популярные и комфортные спортивные объекты Барнаула.

В субботу, 20 февраля 2021 года, к акции присоединится ряд фитнес-залов, которые предлагают с 14:00 до 16:00 бесплатное (или с минимальным взносом) посещение своих залов.

Жители Барнаула смогут сходить в сеть фитнес-клубов ST GYM, «РЕКОРД», «Рельеф», К2 Sport бесплатно.

«Магис Спорт» предлагает разовый пропуск за 350 рублей. Посещение Hardcore Gym в этот день будет стоить 100 рублей. Фитнес-клуб NEF откроет свои двери за 300 рублей.

В пресс-службе мэрии отметили, что клиенты должны иметь с собой удостоверение личности и не являться членом клуба, который посещают.

Катунь24