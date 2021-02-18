Катунь24: Браконьеры убили трёх косуль в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Браконьеры убили трёх косуль в Алтайском крае17 февраля 2021, 17:54

Нанесённый ими ущерб составил почти 500 000 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Охотников, отца и сына, задержали. Браконьерами оказались мужчины, 1975 и 1992 годов рождения. Правоохранители установили, что они выехали на автомобиле УАЗ-Профи на территорию Тогульского района и в 3,5 километрах от села Старый Тогул застрелили трёх косуль из зарегистрированного охотничьего оружия, которое принадлежало сыну.

Оперативники оружие и патроны изъяли. В багажнике также изъятого автомобиля они обнаружили следы крови и клочки шерсти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей либо лишение свободы на срок от трех до 5 лет, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24