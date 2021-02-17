Катунь24: Близнецам следует быть осторожнее с людьми, а Козерог настроен на борьбу. Гороскоп на 17 февраля • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Близнецам следует быть осторожнее с людьми, а Козерог настроен на борьбу. Гороскоп на 17 февраля17 февраля 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 февраля.

Овна ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Овна способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Овну необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Тельца, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Тельцу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Телец способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Близнецам следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать ими: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Близнецам провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Близнецы окажутся против воли втянутыми в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет им ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Рака. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Рак настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Рак – настоящий телепат.

Лев способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Лев сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Отличный день для Девы! Ей не грозит почувствовать себя одинокой, наоборот, окружающие будут буквально разрывать ее на части. Возможно, разные люди пригласят ее провести вечер в их компании, и Деве придется решать, кто для нее интереснее! Вообще, сегодня Дева способна получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко она сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Весы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Весы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный им результат. В конце концов, Весы получат то, к чему они стремятся, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа их вряд ли сильно обрадует.

Если у Скорпиона намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Скорпион сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Скорпиона, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Удел Стрельца – помогать окружающим, особенно близким. У Стрельца может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Стрелец способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Стрельцу сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Козерог настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Козерогом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Козерог сегодня будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Звезды гороскопа советуют Водолею посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Водолей, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

В повседневных задачах Рыбы могут действовать на автопилоте – настолько ловко у них будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Рыб, заставляя их сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст им в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24