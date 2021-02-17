Катунь24: Барнаульская художница представит свое выступление в жанре песочной анимации • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульская художница представит свое выступление в жанре песочной анимации16 февраля 2021, 20:39

Следы на песке – так называет своё творчество Ирина Казанцева, художник, работающий в технике песочной анимации. Посмотреть, как оживает песок, можно уже 17 февраля в кинотеатре «Премьера».

Embedded video for Барнаульская художница представит свое выступление в жанре песочной анимации

В песчаной анимации есть элемент случайности. Многое зависит от материала и от того, как он себя поведёт.

У Ирины художественное образование. Долгое время она занималась керамикой и росписью по ткани. Но последние 9 лет работает исключительно с песком. Она осваивала эту технику самостоятельно, изучая видео-уроки в интернете и копируя работы других художников. Через несколько лет у неё стал вырисовываться собственный стиль. Девушка признаётся, что это непростой вид искусства даже для человека с художественным образованием.

«Права на ошибку нет. Поэтому заранее каждый художник многократно репетирует своё выступление, продумывает каждый момент. И руки действуют подобно музыканту», – рассказывает Ирина.

Раньше произведения песочной анимации были недолговечны. Сегодня художники фиксируют свои рисунки на фото и видео. Анимацию Ирины можно посмотреть на её личном YouTube-канале. Также художница работает на сцене Алтайской государственной филармонии с инструментальной капеллой «КамерАнс». Ирина считает, что основа идёт от самого музыкального произведения. От истории его создания и от тем, которые там звучат. То есть в основном песок следует вслед за музыкой.

Ближайшее выступление Ирины пройдёт 17 февраля в 18:00 в кинотеатре «Премьера». Это будет первый показ программы «Симфонические танцы» на музыку Сергея Рахманинова. Сразу после выступления состоится творческая встреча, на которой Ирина ответит на вопросы и проведёт мастер-класс для всех желающих.

Катунь24